$!Enfrentamiento entre policías estatales y civiles deja al menos un agente herido al sur de Culiacán

Un enfrentamiento a tiros entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva dejó el saldo de un agente herido en la colonia La Cascada, al sur de la capital sinaloense. El intercambio de disparos se registró alrededor de las 20:00 horas de este lunes 12 de enero, cuando vecinos de distintas colonias del sector reportaron prolongadas detonaciones de arma de fuego.





Las autoridades informaron que los disparos derivaron de una confrontación armada entre sujetos desconocidos y elementos de la corporación estatal, aunque hasta el momento se desconoce cómo se originaron los hechos. Tras la agresión, un agente estatal fue trasladado a un centro médico al presentar lesiones por arma de fuego. La identidad del elemento y su estado de salud no han sido revelados.



