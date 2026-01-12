$!Enfrentamiento entre policías estatales y civiles deja al menos un agente herido en zona serrana de Culiacán

Un enfrentamiento a tiros entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva dejó el saldo de un agente herido en la zona serrana de la Colonia 5 de Febrero, en el sector suroriente de Culiacán.
El intercambio de tiros se registró alrededor de las 20:00 horas de este lunes 12 de enero. Refieren que fue a partir de esa hora cuando en distintas colonias del sector se escucharon prolongadas detonaciones de arma de fuego.
Las autoridades indican que la balacera fue debido a una confrontación armada entre un grupo de sujetos desconocidos y elementos de la corporación estatal, sin embargo se desconoce cómo se desató el ataque.
Tras el intercambio de tiros, un agente estatal fue trasladado hacia un centro médico debido a que presentó heridas en su cuerpo por los disparos. Los datos sobre la identidad del elemento lesionado aún son desconocidos, así como su estado de salud actual.
Elementos de diversas corporaciones de seguridad, entre ellos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana montaron un fuerte dispositivo de seguridad por las calles del sector, además de que se registró el sobrevuelo a bajo altura de un helicóptero militar por la zona.
Las autoridades mantienen cerrada la calle Convención de Apatzingán, pues se reporta que fue en los límites de tal camino donde sucedió el enfrentamiento.
Cabe mencionar que no se ha registrado la captura de algunos de los gatillos o de armamento asegurado.