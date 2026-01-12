$!Enfrentamiento entre policías estatales y civiles deja al menos un agente herido en zona serrana de Culiacán

Un enfrentamiento a tiros entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva dejó el saldo de un agente herido en la zona serrana de la Colonia 5 de Febrero, en el sector suroriente de Culiacán. El intercambio de tiros se registró alrededor de las 20:00 horas de este lunes 12 de enero. Refieren que fue a partir de esa hora cuando en distintas colonias del sector se escucharon prolongadas detonaciones de arma de fuego.







Las autoridades indican que la balacera fue debido a una confrontación armada entre un grupo de sujetos desconocidos y elementos de la corporación estatal, sin embargo se desconoce cómo se desató el ataque. Tras el intercambio de tiros, un agente estatal fue trasladado hacia un centro médico debido a que presentó heridas en su cuerpo por los disparos. Los datos sobre la identidad del elemento lesionado aún son desconocidos, así como su estado de salud actual.



