$!Enfrentamiento entre policías y civiles deja un agente herido y cuatro detenidos en el sector Aeropuerto de Culiacán

Un intercambio de disparos entre civiles armados y autoridades de los tres niveles de gobierno dejó como saldo un policía herido, cuatro personas detenidas y el aseguramiento de vehículos en la colonia Terranova, al poniente de Culiacán.

De acuerdo con datos recabados en el sitio, elementos de la Policía Municipal realizaban patrullajes preventivos cuando fueron agredidos por sujetos a bordo de diversas unidades. La persecución concluyó en el cruce de la avenida Ramón López Velarde y la calle Salvador Díaz Miró, punto donde se concentraron efectivos del Ejército Mexicano, así como de la Policía Municipal.

Los hechos fueron reportados por ciudadanos alrededor de las 07:30 horas de este martes 27 de enero, quienes alertaron sobre las detonaciones en sectores aledaños al Aeropuerto. El reporte originó el despliegue de las fuerzas de seguridad.