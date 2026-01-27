$!Enfrentamiento entre policías y civiles deja un agente herido y cuatro detenidos en el sector Aeropuerto de Culiacán

Un intercambio de disparos entre civiles armados y autoridades de los tres niveles de gobierno dejó como saldo un policía herido, cuatro personas detenidas y el aseguramiento de vehículos en la colonia Terranova, al poniente de Culiacán.
De acuerdo con datos recabados en el sitio, elementos de la Policía Municipal realizaban patrullajes preventivos cuando fueron agredidos por sujetos a bordo de diversas unidades. La persecución concluyó en el cruce de la avenida Ramón López Velarde y la calle Salvador Díaz Miró, punto donde se concentraron efectivos del Ejército Mexicano, así como de la Policía Municipal.
Los hechos fueron reportados por ciudadanos alrededor de las 07:30 horas de este martes 27 de enero, quienes alertaron sobre las detonaciones en sectores aledaños al Aeropuerto. El reporte originó el despliegue de las fuerzas de seguridad.
En el lugar fueron capturados cuatro de los presuntos agresores, a quienes se les aseguró armamento. Asimismo, quedaron a disposición de la autoridad dos unidades automotrices que presentaban daños en la carrocería por proyectiles de arma de fuego tras colisionar durante la movilización.
Cabe destacar que el Coronel Alejandro Bravo Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, arribó al sector para atender el reporte; sin embargo, su unidad blindada también fue blanco de la agresión. Reportes señalan que el funcionario resultó ileso, aunque su vehículo oficial presentó impactos en el parabrisas.
Durante el hecho, un padre y su hija sufrieron lesiones leves tras verse involucrados en un choque al quedar atrapados en medio del despliegue policial. Por su parte, el agente lesionado fue trasladado a un hospital local donde se informó que recibe atención por heridas causadas por esquirlas. Su identidad permanece bajo reserva.