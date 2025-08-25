Enfrentamientos en Escuinapa dejan dos muertos y una camioneta incendiada

CULIACÁN._ Un saldo preliminar de dos hombres sin vida y una camioneta incendiada dejaron los enfrentamientos armados y bloqueos carreteros registrados este lunes en el municipio de Escuinapa.

De manera extraoficial se informó que los cuerpos de los dos hombres, así como la unidad calcinada, fueron localizados sobre el camino que conduce a la comunidad de El Camarón, a la altura del kilómetro 5.

Desde temprana hora trascendió que los hechos derivaron de un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado y en un segundo choque con elementos del Ejército Mexicano, tras arribar a la zona.

Versiones no confirmadas señalan que en este segundo choque armado habría muerto un militar, lo que elevaría la cifra a tres fallecidos; no obstante, las autoridades no han confirmado esta información.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial sobre la magnitud de los hechos violentos ocurridos en la zona sur del estado.