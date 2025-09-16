Enfrentamientos y bloqueos en la sierra de Badiraguato desatan alerta

BADIRAGUATO. _ Habitantes de varias comunidades serranas de Badiraguato reportaron este martes 16 de septiembre presuntos enfrentamientos entre grupos armados, así como bloqueos carreteros y ráfagas de disparos que mantienen en alerta a la población.

De acuerdo con reportes al número de emergencias 911, las detonaciones de arma de fuego se han escuchado en los poblados de La Sábila, San José del Llano y Soyatita, donde los residentes han alertado sobre la posible presencia de grupos antagónicos del crimen organizado.

Testimonios de pobladores señalan que algunas comunidades permanecen incomunicadas desde la noche del lunes, y que no ha sido posible establecer contacto con familiares. También circulan versiones sobre posibles personas fallecidas, aunque ninguna autoridad ha confirmado esta información.

De manera extraoficial, se informó que elementos del Ejército Mexicano desplegaron operativos en la zona ante los reportes de violencia; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre la situación en la zona serrana de Badiraguato.