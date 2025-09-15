Enfrentamientos y bloqueos paralizan carretera La Cruz–Potrerillos, en Elota

ELOTA. _ Enfrentamientos entre presuntos grupos armados rivales y al menos dos bloqueos carreteros fueron reportados entre la noche del domingo 14 y la madrugada del lunes 15 de septiembre en el municipio de Elota, específicamente en la carretera estatal La Cruz–Potrerillos del Norote.

Habitantes de la comunidad de Pueblo Nuevo alertaron a las autoridades sobre una serie de ráfagas de arma de fuego registradas durante la madrugada, lo que generó temor y tensión entre la población. De acuerdo con los testimonios, los intercambios de disparos se escucharon en distintos puntos del poblado y continuaron de forma intermitente durante varias horas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que recibió reportes a través del sistema C4i sobre un bloqueo en dicha vía, donde sujetos armados habrían utilizado un tráiler con remolque, previamente robado, para obstruir el paso vehicular. El vehículo fue atravesado sobre la carretera, aunque no se reportaron daños mayores ni personas lesionadas.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio para liberar la vía y restablecer la circulación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni víctimas relacionadas con estos hechos.