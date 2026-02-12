$!Enjambre desata emergencia en Medicina de la UAS en Culiacán: nueve afectados y clases suspendidas

CULIACÁN. _ Un ataque de abejas registrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa dejó nueve personas afectadas por picaduras, así como la suspensión de actividades en el plantel.

El incidente fue reportado a las autoridades cerca de las 13:00 horas de este jueves, luego de que se registraran las primeras picaduras.

Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como de Bomberos Culiacán, quienes atendieron a nueve personas lesionadas y desalojaron el área.