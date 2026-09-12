$!Entra armado a una vivienda y asesina a joven en Santa Fe, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre armado ingresó hasta un domicilio del Fraccionamiento Santa Fe y disparó en varias ocasiones contra un joven, asesinándolo en el acto.

El ataque armado se reportó a las 14:25 horas de este sábado, indicando la Calle Alamitos, frente al centro recreativo del fraccionamiento.

Según versiones, una motocicleta con dos hombres se detuvo frente a la vivienda y uno de ellos ingresó y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima.