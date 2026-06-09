$!Entrada a Escuinapa: entre restos de un coche bomba y blindaje militar

ESCUINAPA. _ A casi 10 horas de un estallido reportado en la madrugada en Escuinapa, la entrada al municipio permanece marcada por los restos de un coche bomba y un blindaje del Ejército Mexicano que custodia la escena del siniestro, el cual dejó a la mitad de la ciudad sin energía eléctrica. Sobre la carretera Federal México 15 yacen las huellas de la explosión en el asfalto, restos de un automóvil y el acordonamiento que delimita las evidencias. En los alrededores, un convoy conformado por al menos 10 patrullas y dos vehículos blindados del Ejército vigilan el acceso a la localidad.

Cerca de las 4:00 horas de este 9 de junio, vecinos que escucharon el estruendo afirmaron que se trató de un carro que tenía puesto explosivos, y la onda expansiva alcanzó a afectar las instalaciones de una tienda de conveniencia y cableado de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pese a los daños visibles y a los restos que dejó el estallido que despertó a los habitantes de Escuinapa durante la madrugada, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) evitó señalar qué provocó el estallido. En un breve comunicado difundido en redes sociales, la dependencia únicamente reportó el hallazgo de un vehículo siniestrado y daños a una tienda de conveniencia en el lugar de los hechos, sin hacer referencia a las causas de la explosión.

“Será la autoridad competente, mediante los peritajes correspondientes, la que determine la mecánica de los hechos que derivaron en dichas afectaciones”, señala la dependencia estatal. El lugar donde ocurrió la explosión se ubica a escasos 500 metros de la gasolinera donde, un día antes, durante la madrugada del 8 de junio, un presunto enfrentamiento armado dejó como saldo una menor de edad y su tío sin vida, además de tres personas lesionadas.

Este nuevo episodio de violencia en Escuinapa llevó al alcalde Víctor Manuel Díaz Simental a reconocer que la situación de inseguridad ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Ante este escenario, se prevé que este martes la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, visite el municipio para sostener una reunión con el presidente municipal y analizar las acciones a implementar.

El sitio de la detonación es apenas a 500 metros de una gasolinera en donde un día antes, la madrugada del 8 de junio, un supuesto enfrentamiento armado dejó a una menor de edad y su tío muertos, así como tres personas más heridas.