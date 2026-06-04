$!Entre agresiones con explosivos, aseguran arsenal en un domicilio en Escuinapa

CULIACÁN. _ Personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y del Ejército Mexicano incautaron un arsenal localizado al interior de un domicilio en Escuinapa, cuyo aseguramiento generó una serie de agresiones contra autoridades este miércoles.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los oficiales patrullaban en la colonia Emiliano Zapata de dicho municipio, donde vieron a civiles armados que se refugiaron en una casa y escaparon, pero abandonaron el armamento.

Al confirmar el hallazgo de armas, municiones y demás objetos, los uniformados desplegaron un dispositivo de seguridad para asegurar el arsenal, pero durante las labores fueron agredidos con explosivos arrojados desde drones.