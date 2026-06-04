$!Entre agresiones con explosivos, aseguran arsenal en un domicilio en Escuinapa

CULIACÁN. _ Personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y del Ejército Mexicano incautaron un arsenal localizado al interior de un domicilio en Escuinapa, cuyo aseguramiento generó una serie de agresiones contra autoridades este miércoles.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los oficiales patrullaban en la colonia Emiliano Zapata de dicho municipio, donde vieron a civiles armados que se refugiaron en una casa y escaparon, pero abandonaron el armamento.
Al confirmar el hallazgo de armas, municiones y demás objetos, los uniformados desplegaron un dispositivo de seguridad para asegurar el arsenal, pero durante las labores fueron agredidos con explosivos arrojados desde drones.
Esta primera agresión forzó a las autoridades a retirarse del inmueble con el armamento asegurado, y en el traslado por carretera, nuevamente fueron agredidos desde el aire con explosivos, situación que dejó como saldo una patrulla de la PEP dañada.
Tras estos dos ataques, se solicitó el acompañamiento de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, que custodió la movilización hasta el municipio de Mazatlán.
En total, fueron incautadas una ametralladora MCR calibre 5.56 x 45 milímetros; cuatro escopetas de diferentes calibres; tres fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros; un fusil FN SCAR calibre 7.62 x 51 milímetros; un fusil Saiga-12 calibre 12 x 76 milímetros; un fusil Panther calibre 5.56 x 45 milímetros; un fusil GLR16-S calibre 5.56 x 45 milímetros; y un aditamento lanzagranadas modificado tipo M203 calibre 40 milímetros.
Respecto a municiones, se aseguraron 19 cartuchos calibre .50; 28 cartuchos calibre 12.7 x 99 milímetros; 260 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros; 170 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros; 134 cartuchos calibre .223; ocho cargadores tipo disco; 18 cargadores de diferentes calibres; y en cuanto a equipo táctico decomisaron tres chalecos tácticos con placas balísticas; 16 baterías para radio portátil; y un multicargador para baterías de radio.
Las armas, los cargadores, los cartuchos y demás indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.
Posteriormente, el Grupo Interinstitucional reforzó las labores de búsqueda de los agresores y continuará con las operaciones en el municipio de Escuinapa.