$!Envía su ubicación a familiares y la Marina lo rescata en Concordia

CONCORDIA. _ En un despliegue derivado de una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México localizaron y auxiliaron a un hombre que se encontraba privado de su libertad en el poblado El Verde, Concordia.

La intervención de los efectivos de la Cuarta Región Naval se registró el jueves 8 de enero, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, (SSPC) la Unidad de Especialidad Antisecuestros (UEA) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las acciones se activaron tras una denuncia que alertó sobre la ausencia ilegal del varón.