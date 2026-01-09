$!Envía su ubicación a familiares y la Marina lo rescata en Concordia

CONCORDIA. _ En un despliegue derivado de una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México localizaron y auxiliaron a un hombre que se encontraba privado de su libertad en el poblado El Verde, Concordia.
La intervención de los efectivos de la Cuarta Región Naval se registró el jueves 8 de enero, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, (SSPC) la Unidad de Especialidad Antisecuestros (UEA) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las acciones se activaron tras una denuncia que alertó sobre la ausencia ilegal del varón.
De acuerdo con la información, la víctima de la privación ilegal de la libertad logró enviar su ubicación geográfica a través de un dispositivo móvil a sus familiares, lo que permitió a las corporaciones establecer el perímetro de búsqueda exacto para su localización.
Según las investigaciones, la víctima fue privada de su libertad el lunes 5 de enero de 2026, mientras se encontraba con dos acompañantes a pocos metros de la Sindicatura de Villa Unión. En ese lugar, varios sujetos a bordo de dos vehículos les cerraron el paso y los trasladaron a Concordia, donde permanecieron bajo cautiverio.
La persona localizada presentaba diversas lesiones, por lo que recibió atención médica inmediata.
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación por privación de la libertad y continúa realizando las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.