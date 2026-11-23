CIUDAD DE MÉXICO. _ La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Fausto “N”, Germán “N” y José “N”, luego de formularles imputación por su probable participación en delitos relacionados con la portación de armas de fuego y la posesión de metanfetamina. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que los tres hombres fueron presentados ante un juez de control por los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

La imputación fue realizada por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con lo que se obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando se determine su situación jurídica.

Mientras tanto, Fausto “N”, Germán “N” y José “N” permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la FGR, los tres hombres, quienes presuntamente estarían relacionados con una organización criminal, fueron detenidos en Guasave, Sinaloa, durante un operativo encabezado por elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado de labores de inteligencia e investigación.

“Fausto “N”, Germán “N” y José “N”, quienes estarían relacionados con una organización criminal, fueron detenidos en Guasave, Sinaloa, en una acción encabezada por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras labores de inteligencia y de investigación”, señala el comunicado de la FGR.