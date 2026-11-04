Era abogada de ‘El Químico’ Benítez, la mujer asesinada a balazos en la Avenida Canseco en Mazatlán

MAZATLÁN._ María de los Ángeles Ávila Partida, la abogada penalista asesinada a balazos este miércoles 4 de noviembre en Mazatlán, formó parte del equipo jurídico que defendió al ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres y a ex funcionarios de su administración en procesos judiciales por presuntos actos de corrupción. La litigante, de 48 años, tuvo participación en la defensa de integrantes del Gobierno municipal de Benítez Torres, particularmente en las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contratos millonarios durante esa administración, entre ellos el caso de la empresa Azteca Lighting.

En agosto de 2023, Ávila Partida intervino en audiencias celebradas en la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro de Sinaloa, donde asumió la defensa técnica de Jesús Javier Alarcón Lizárraga, extesorero municipal durante el periodo de Benítez Torres.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó al exfuncionario por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante su gestión, señalamientos que enfrentó junto con el equipo de abogados que integraba Ávila Partida.