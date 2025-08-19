Era agente de Investigación el hombre hallado sin vida en El Fuerte

EL FUERTE._ Guillermo “S”, de 40 años y conocido como “Comandante Sosa”, agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, fue encontrado sin vida dentro de una camioneta en un canal de riego en El Fuerte.

El agente, originario de Mocorito, tenía su residencia temporal en la cabecera municipal de El Fuerte, donde estaba comisionado a la Base de la Policía Ministerial.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas de este martes 19 de agosto, cuando una camioneta Chevrolet Silverado blanca, modelo reciente, fue localizada sumergida en un canal pavimentado sobre un camino de terracería que conecta con la comunidad de Los Musos, sindicatura de Jahuara II.

De manera extraoficial se informó que en el vehículo también fueron encontrados una pechera y al menos un arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la camioneta cayó al canal como resultado de una persecución o por pérdida de control de manera accidental durante la madrugada.