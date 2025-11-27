Era carrocero el hombre asesinado en Buena Vista, Culiacán

Mario Alfonso “N”, de 55 años, fue la víctima de un ataque armado registrado la tarde-noche del miércoles en su centro de trabajo, ubicado en la colonia Buena Vista, al oriente de Culiacán. El hombre fue ultimado a tiros en el lugar, y sus familiares lo identificaron ante las autoridades este jueves.

El homicidio se perpetró alrededor de las 18:00 horas del 26 de noviembre, cuando el carrocero se encontraba en su taller. La agresión ocurrió sobre la calle Apolo, en el tramo comprendido entre las calles Sanalona y Benito Flores. La zona es cercana a los asentamientos de La Lima o Loma de Tamazula.