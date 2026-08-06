Era de Aguaruto, joven asesinado afuera de tienda de la Colonia Emiliano Zapata

CULIACÁN._ Como José Ángel “N”, vecino de la sindicatura de Aguaruto, fue identificado el joven asesinado a balazos la tarde-noche de este jueves afuera de una tienda de conveniencia de la Colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

La víctima tenía 24 años y perdió la vida en un ataque armado cuando se disponía a ingresar al establecimiento, cerca de las 19:00 horas.

Su cuerpo quedó tendido justo en la puerta de acceso al negocio, ubicado sobre la Avenida Revolución, esquina con la calle Plan de Iguala.

Como consecuencia del atentado, su cuerpo presentó impactos de bala en cabeza y abdomen, mientras que él vestía una playera azul, pantalón negro y tenis rojo con negro.

Su cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense para que autoridades practiquen la autopsia de Ley, antes de entregarlo a sus familiares.