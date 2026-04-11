Era de Baja California, segunda víctima de ataque armado en la zona KZ4 en Culiacán

CULIACÁN._ Como Víctor Manuel “N”, de 34 años de edad, fue identificado el segundo hombre asesinado a bordo de un vehículo en la zona conocida como KZ4, el pasado 9 de abril en Culiacán.

De acuerdo con la información brindada, el occiso era originario del estado de Baja California.

Durante esos hechos, también perdió la vida Cristian “N”, de 30 años, a bordo de un automóvil Mazda color blanco.

En el atentado, dentro de la misma unidad resultó lesionado un tercer hombre reconocido como Leonardo, mientras que una mujer llamada Margarita, de 61 años, fue herida de manera colateral, ya que se encontraba en un camión urbano cerca de la zona de la agresión.