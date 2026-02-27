Era de Guasave, hombre hallado mutilado frente a plaza comercial en el Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN._ Tras un mes bajo resguardo de las autoridades, fue identificado el cuerpo del hombre encontrado con mutilaciones y un mensaje frente a una plaza comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, el pasado 26 de enero en Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, la víctima respondía al nombre de Jesús Armando “N”, tenía 34 años de edad y era originario de Guasave.

Su cuerpo fue hallado frente a un conocido centro comercial, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Teófilo Álvarez Borboa.

Junto a su cuerpo fueron colocadas tres lonas con mensajes firmados por grupos de la delincuencia organizada; una de ellas se encontraba sobre el pecho del fallecido y las otras dos a sus costados.

El cuero de la víctima presentaba signos de extrema violencia, ya que fue localizada desnuda, con severas lesiones en el rostro y mutilaciones.