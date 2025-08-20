Era de la Guardia Nacional el militar fallecido en enfrentamiento en Los Huizaches, Culiacán

CULIACÁN. _ El elemento militar que perdió la vida la noche del martes, tras un enfrentamiento a balazos al sur de la ciudad, pertenecía a la Guardia Nacional, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo con la información oficial, la agresión fue cometida por civiles armados contra agentes de la corporación que patrullaban sobre la Calzada Las Torres, a la altura de la colonia 8 de Febrero, al sur de la capital sinaloense.

“Resultó herido un elemento de la Guardia Nacional. Ese fue el reporte recibido en el C4i, referente al ingreso de un agente a un hospital de Culiacán, donde lamentablemente perdió la vida mientras recibía atención médica”, informó la vocera de la SSPE, Verona Hernández Valenzuela.

La víctima fue identificada como José Ramón, de 30 años, quien recibió al menos un impacto de bala en el pecho. Aunque fue trasladado de inmediato en una ambulancia militar, falleció antes de poder ser estabilizado.

Por estos hechos, las autoridades reportaron la detención de una persona presuntamente responsable del ataque.

La vocera añadió que será la autoridad correspondiente la que amplíe la información sobre la investigación y el operativo desplegado tras la agresión.

Los hechos

Un elemento del Ejército Mexicano murió tras recibir impactos de bala en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán. El hecho ocurrió la noche de este martes alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Presidente Luis Echeverría, conocida como “La Ruta”.

Versiones preliminares indican que los militares realizaban un operativo en una vivienda construida con bloques cuando fueron agredidos. Durante el incidente, aseguraron a un hombre de complexión robusta con playera gris, a quien ingresaron al domicilio donde se efectuaba el operativo.