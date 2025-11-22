Era de Mexicali, joven asesinado dentro de local en plaza de Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue asesinado a balazos este sábado 22 de noviembre en el interior de un local de una plaza comercial ubicada en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán, ya fue identificado.

Se trata de José Felipe, de 26 años de edad y quien hace un año había arribado a la capital sinaloense, ya que era originario de Mexicali, Baja California.

El homicidio se registró alrededor de las 17:30 horas en la segunda planta de la plaza localizada sobre la Calzada del Ecuador, en el cruce con Rinconada Virreyes, en la colonia Rincón Real.

El crimen se cometió dentro de un establecimiento aparentemente dedicado a la venta de productos de limpieza. Según informes, civiles armados forzaron la entrada del local para atacar a balazos a la víctima.