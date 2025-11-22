Era de Mexicali, joven asesinado dentro de local en plaza de Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue asesinado a balazos este sábado 22 de noviembre en el interior de un local de una plaza comercial ubicada en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán, ya fue identificado.
Se trata de José Felipe, de 26 años de edad y quien hace un año había arribado a la capital sinaloense, ya que era originario de Mexicali, Baja California.
El homicidio se registró alrededor de las 17:30 horas en la segunda planta de la plaza localizada sobre la Calzada del Ecuador, en el cruce con Rinconada Virreyes, en la colonia Rincón Real.
El crimen se cometió dentro de un establecimiento aparentemente dedicado a la venta de productos de limpieza. Según informes, civiles armados forzaron la entrada del local para atacar a balazos a la víctima.
En el lugar refirieron que José Felipe no trabajaba en el local donde fue asesinado, pues su familia indicó que era empleado de un expendio cervecero del fraccionamiento La Conquista.
Al lugar acudió personal del Ejército Mexicano junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La zona permaneció delimitada por las autoridades para que los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado intervengan dentro del local.
El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley. Será ante el Ministerio Público donde la familia podrá reclamarlo con su debido proceso legal.