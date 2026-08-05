Era de Navolato, automovilista asesinado este miércoles en Las Quintas, en Culiacán

El occiso, cuya edad solo se mencionó entre 35 y 40 años, era oriundo de Navolato.

CULIACÁN._ Como Rafael “N” fue identificado el automovilista asesinado a balazos durante la tarde de este miércoles por el Paseo Niños Héroes, el Malecón Viejo, en la Colonia Las Quintas.

Cerca de las 14:40 horas de este 5 de agosto, Rafael se encontraba a bordo de un Nissan March blanco, casi frente a un cajero de la Comisión Federal de Electricidad, cuando fue atacado a disparos.

El hombre quedó sin vida en el asiento del piloto, cuando apenas iba a integrarse a la circulación vehicular.

Como huellas del ataque, el vehículo presentó un orificio por impacto de bala en la ventana del conductor y otro más en la carrocería.