Era de Querétaro, hombre asesinado el miércoles en la colonia Centro, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Sergio Uriel “N”, originario de Querétaro, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos el miércoles 22 de octubre dentro de un domicilio en el primer cuadro de la colonia Centro, en Culiacán.

Conocido como “El Checo”, familiares acudieron a las oficinas del Servicio Médico Forense para identificarlo y reclamar su cuerpo ante el Ministerio Público con su debido proceso legal.

El homicidio se reportó poco antes de las 15:00 horas del miércoles. Según informes, civiles a bordo de una motocicleta se acercaron a Sergio Uriel para atacarlo a balazos en repetidas ocasiones, hasta privarlo de la vida.

Tras el ataque, vecinos reportaron al número de emergencias 9-1-1 haber escuchado detonaciones de arma de fuego, presuntamente de alto calibre, provocando la movilización de las autoridades de seguridad.

Personal militar encontró el cuerpo del hombre en el interior de un inmueble abandonado que anteriormente funcionaba como negocio de comida, ubicado en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Vicente Guerrero, en el primer cuadro de la ciudad.

El paradero de los responsables no fue localizado y en la zona se aseguraron casquillos percutidos.