Era de Quilá, hombre hallado sin vida el viernes en Santa Fe, en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre localizado sin vida y envuelto en una cobija la tarde-noche del viernes en un predio baldío del sector Santa Fe, al norte de Culiacán, fue identificado este sábado como Miguel Isaac, quien tenía su domicilio en la sindicatura de Quilá.

Familiares acudieron este sábado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde identificaron el cuerpo y confirmaron que se trataba del hombre de 34 años.

Además, informaron que Miguel Isaac se encontraba desaparecido, aunque no precisaron desde cuándo habían perdido contacto con él.