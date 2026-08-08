Era de Quilá, hombre hallado sin vida el viernes en Santa Fe, en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre localizado sin vida y envuelto en una cobija la tarde-noche del viernes en un predio baldío del sector Santa Fe, al norte de Culiacán, fue identificado este sábado como Miguel Isaac, quien tenía su domicilio en la sindicatura de Quilá.
Familiares acudieron este sábado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde identificaron el cuerpo y confirmaron que se trataba del hombre de 34 años.
Además, informaron que Miguel Isaac se encontraba desaparecido, aunque no precisaron desde cuándo habían perdido contacto con él.
El hallazgo ocurrió en un predio baldío de la colonia El Cerrito, en las inmediaciones de la calle Las Amapas y el bulevar Constelaciones, frente al sitio conocido como Cerro de la Virgen.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar tras recibir el reporte sobre una persona abandonada y localizaron a Miguel Isaac sin vida, a un costado de un colchón, envuelto en una cobija y con las extremidades amarradas.
Los militares aseguraron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes.
Una vez concluido el procesamiento de la escena, el cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se realizaron los estudios necesarios para determinar las causas de muerte.