Era de Zacatecas el hombre asesinado en Urbi Villas del Prado, Culiacán

Como Vicente “E”, originario del estado de Zacatecas, fue identificado el hombre localizado sin vida en un lote baldío del fraccionamiento Urbi Villas del Prado, al norte de Culiacán.

El hallazgo se registró la mañana de este viernes 23 de enero. La víctima presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego y fue reconocida en el lugar por las autoridades.