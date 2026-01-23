Era de Zacatecas el hombre asesinado en Urbi Villas del Prado, Culiacán

Como Vicente “E”, originario del estado de Zacatecas, fue identificado el hombre localizado sin vida en un lote baldío del fraccionamiento Urbi Villas del Prado, al norte de Culiacán.
El hallazgo se registró la mañana de este viernes 23 de enero. La víctima presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego y fue reconocida en el lugar por las autoridades.
De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del sector quienes localizaron el cuerpo en un terreno ubicado sobre la calle Higuera, entre la calle Guamúchil, y dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Habitantes de la zona señalaron no haber escuchado detonaciones antes del descubrimiento.
Tras las diligencias correspondientes en el sitio, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de ser reclamado por sus familiares.