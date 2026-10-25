Era el ex trabajador de Supremo Tribunal de Justicia el asesinado atrás de Torre Académica, en Culiacán

Fue identificado como Jesús Roberto “N”, ex empleado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el hombre asesinado a balazos y maniatado cuyo cuerpo fue abandonado atrás de la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán.

La víctima tenía cerca de cuatro horas de haber sido privado de su libertad en una llantera sobre la avenida Nicolás Bravo, en la colonia Morelos, en la capital sinaloense.

Sujetos presuntamente armados lo amedrentaron para forzarlo a subir un vehículo alrededor de las 14:00 horas, y fue aproximadamente a las 18:30 horas cuando abandonaron su cadáver en el sector Ciudad Universitaria.

Tenía heridas de bala en distintas partes del cuerpo, y lo dejaron con el rostro y manos cubiertas con cinta canela, cerca de una gasolinera, a unos metros de la Calzada de Las Américas y del bulevar Diego Valadés Ríos o Malecón Nuevo.

De acuerdo con información recabada, Jesús Roberto trabajó hasta hace dos años en el aparato judicial del estado, como asistente de Oficial Mayor.