Era empleado de una funeraria el hombre hallado envuelto en una cobija en Tierra Blanca, en Culiacán

Francisco Gabriel “N”, de 28 años de edad, identificado como trabajador de una casa funeraria, era la persona encontrada sin vida y envuelta en una cobija en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán.

De acuerdo con reportes preliminares, el fallecido fue privado de su libertad el pasado sábado 3 de octubre en la colonia Rincón del Parque, al sur de la capital.

Este domingo, su cuerpo fue hallado en una loma enmontada que s encuentra al final de la calle Artesanos, esquina con Ignacio López Rayón.

Según autoridades, la víctima también presentaba indicios de violencia en diversas partes del cuerpo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a procesar la zona del hallazgo, previo al traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense.