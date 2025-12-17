Era ex agente de la Fiscalía de Sinaloa uno de los hombres asesinados en Culiacán

Un ex agente de la Fiscalía General del Estado, identificado como Carlos Humberto “N”, fue uno de los hombres asesinados durante un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la colonia Nuevo Culiacán, en la capital del estado.

De acuerdo con la información proporcionada, formaba parte de la institución como encargado del despacho de Investigación contra Delitos Patrimoniales de la FGE.

Según la versión del ente ministerial, el ex elemento contaba con licencia de pre-retiro desde el pasado 25 de junio del presente año.

El ex agente murió al interior de un vehículo Volkswagen Vento, color blanco, modelo reciente, el cual presentó al menos un centenar de impactos de proyectil de arma de fuego. El atentado ocurrió sobre la calle Bahía de Agiabampo.