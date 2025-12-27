Era ex policía, hombre baleado cerca de Palacio de Gobierno; murió en un hospital

CULIACÁN._ El hombre atacado a balazos la noche de este sábado cerca del Palacio de Gobierno, en Culiacán, fue identificado como ex policía, quien murió horas después en un hospital.
El occiso fue identificado como Juan Miguel “N”, de 55 años de edad, quien integró la Policía Municipal de Culiacán y fue dado de baja hace más de 10 años.
La víctima fue atacada aproximadamente a las 19:50 horas sobre la avenida Insurgentes, entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina.
La agresión ocurrió cuando Juan Miguel circulaba a bordo de un vehículo Kia Rio color tinto modelo reciente, y fue interceptado y baleado.
En el vehículo quedó como huella del ataque un impacto de proyectil de arma de fuego que atravesó la ventana del piloto.