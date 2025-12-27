Seguridad
Violencia

Era ex policía, hombre baleado cerca de Palacio de Gobierno; murió en un hospital

La víctima fue identificada como Juan Miguel ‘N’, de 55 años de edad, quien fue dado de baja de la Policía Municipal de Culiacán hace más de 10 años
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/12/2025 22:32
27/12/2025 22:32

CULIACÁN._ El hombre atacado a balazos la noche de este sábado cerca del Palacio de Gobierno, en Culiacán, fue identificado como ex policía, quien murió horas después en un hospital.

El occiso fue identificado como Juan Miguel “N”, de 55 años de edad, quien integró la Policía Municipal de Culiacán y fue dado de baja hace más de 10 años.

La víctima fue atacada aproximadamente a las 19:50 horas sobre la avenida Insurgentes, entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina.

La agresión ocurrió cuando Juan Miguel circulaba a bordo de un vehículo Kia Rio color tinto modelo reciente, y fue interceptado y baleado.

En el vehículo quedó como huella del ataque un impacto de proyectil de arma de fuego que atravesó la ventana del piloto.

