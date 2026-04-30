$!Era Germán y tenía ficha de búsqueda, joven hallado sin vida en hielera en Culiacán

La víctima tenía 27 años de edad y había sido reportada como desaparecido desde el pasado 26 de abril, cuando se le vio por última vez en la sindicatura de Culiacancito.

Como Germán “N” fue identificada la persona encontrada sin vida la mañana de este jueves dentro de una hielera en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

El joven era originario de esa localidad y fue privado de la libertad ese mismo día por un grupo armado.

La mañana de este 30 de abril fue hallado sin vida dentro de una hielera, la cual estaba acompañada de un mensaje intimidatorio de una facción criminal, entre el bulevar De Las Amapas y De Los Olivos, en el sector mencionado.

Los restos de Germán quedaron bajo resguardo de autoridades ministeriales, quienes acudieron al hecho a recabar indicios para comenzar la investigación de este homicidio.