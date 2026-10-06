Era Jacel Alberto la persona envuelta en plástico abandonada por La Costerita, en Culiacán

Fue identificado como Jacel Alberto “N”, de 21 años de edad y trabajador de una gasolinera, la persona abandonada sin vida y envuelta en plástico a un costado del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, al sur de Culiacán.

El difunto tenía ficha de búsqueda reciente, ya que este lunes 5 de octubre había sido privado de su libertad por un grupo armado, a las 12:00 horas, cuando atendía en su centro de trabajo, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a la altura del fraccionamiento Residencial Alameda.

Menos de 24 horas después, cerca de las 9:15 horas del 6 de octubre, lo encontraron sin vida y tendido sobre el acotamiento de oriente a poniente.

Su cadáver fue abandonado a unos 200 metros de un complejo residencial, y presentaba huellas de violencia, además de heridas producidas por impactos de bala.

Sus restos permanecen en el Servicio Médico Forense a la espera de que se realicen las últimas diligencias, antes de ser entregado a sus familiares.