Era José Armando, el motociclista asesinado en la colonia La Esperanza, en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue perseguido y atacado a balazos la tarde de este jueves 11 de diciembre, cuando circulaba en su motocicleta por las calles de la colonia La Esperanza, en Culiacán, ya fue identificado.

Se trata de José Armando “N”, de 28 años de edad, quien contaba con domicilio en la colonia Renato Vega Amador.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre la avenida Segunda, entre Eulogio Parra y José María Yáñez.