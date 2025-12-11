Era José Armando, el motociclista asesinado en la colonia La Esperanza, en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue perseguido y atacado a balazos la tarde de este jueves 11 de diciembre, cuando circulaba en su motocicleta por las calles de la colonia La Esperanza, en Culiacán, ya fue identificado.
Se trata de José Armando “N”, de 28 años de edad, quien contaba con domicilio en la colonia Renato Vega Amador.
El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre la avenida Segunda, entre Eulogio Parra y José María Yáñez.
Según reportes, hombres armados iniciaron una persecución contra la víctima, quien terminó sin vida en el patio de un domicilio, frente a una tienda de abarrotes.
Al momento de su muerte, José Armando vestía una playera tipo polo negra y pantalón de mezclilla azul. Su motocicleta, de color oscuro, quedó tirada a unos metros del lugar.
En la zona quedaron esparcidos casquillos de arma de fuego. Elementos del Ejército Mexicano arribaron para acordonar el área, mientras que peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.