Era José Ramón el motociclista que murió tras ser embestido por un vehículo en Culiacán

CULIACÁN._ Como José Ramón, de 25 años de edad, fue identificado el joven que murió la noche del sábado 9 de agosto tras ser embestido por un vehículo en la intersección del bulevar Agricultores y la carretera a Sanalona, al oriente de Culiacán.

El joven, quien era vecino del fraccionamiento Villas del Real, circulaba en una motociclieta cuando el conductor de una Ford Lobo plateada lo arrolló al momento de cruzar por ambos carriles.

José Ramón perdió la vida de manera instantánea al salir disparado de su unidad y estrellarse contra la banqueta, quedando inconsciente y con fuertes golpes en todo su cuerpo.