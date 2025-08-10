Era José Ramón el motociclista que murió tras ser embestido por un vehículo en Culiacán

CULIACÁN._ Como José Ramón, de 25 años de edad, fue identificado el joven que murió la noche del sábado 9 de agosto tras ser embestido por un vehículo en la intersección del bulevar Agricultores y la carretera a Sanalona, al oriente de Culiacán.
El joven, quien era vecino del fraccionamiento Villas del Real, circulaba en una motociclieta cuando el conductor de una Ford Lobo plateada lo arrolló al momento de cruzar por ambos carriles.
José Ramón perdió la vida de manera instantánea al salir disparado de su unidad y estrellarse contra la banqueta, quedando inconsciente y con fuertes golpes en todo su cuerpo.
Fue poco antes de las 20:30 horas cuando se emitieron los primeros reportes al número de emergencias 9-1-1 sobre accidente.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito, pero no fue hasta que llegaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para asistir de emergencia al afectado, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Más tarde llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo los trabajos de campo y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.