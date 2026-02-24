Era Josué Alexander, el hombre encontrado sin vida este martes en Santa Fe, Culiacán

Identificaron como Josué Alexander al hombre encontrado sin vida envuelto en plástico durante el mediodía de este martes, en el sector Santa Fe, por la zona norte de Culiacán.

El occiso tenía 37 años de edad, y fue reconocido por autoridades como vecino de la colonia Jardines del Pedregal, cercano al punto donde hoy fue hallado muerto.

Ubicaron su cadáver donde convergen la calle Constelaciones y una vialidad sin nombre, en la periferia norte de la capital.

Según se describió, el cuerpo tenía lesiones de bala y señales de violencia física antes de su muerte.

El cuerpo de Josué Alexander permanecerá bajo resguardo del Servicio Médico Forense, a la espera de que familiares acudan a reclamarlo.