Era Laura Teresa, la mujer hallada asesinada en el sector San Isidro en Culiacán

CULIACÁN._ A 36 horas del hallazgo de su cuerpo fue identificada la mujer encontrada asesinada a balazos la noche del viernes 19 de septiembre en un predio del sector San Isidro, frente a la privada Valles de Encino, al sur de Culiacán.

Se trata de Laura Teresa, quien tenía 39 años de edad y era vecina de la privada en donde fue encontrada sin vida.

Sus familiares acudieron al Ministerio Público para identificarla y reclamar su cuerpo con el debido proceso legal.

El hallazgo de Laura Teresa se reportó alrededor de las 21:30 horas dle pasado viernes frente a la entrada de la privada Valles de Encino, en los límites de la avenida Parque Central.

Se encontraba en un camino de terracería recostada bocarriba, con las manos hacia atrás y con disparos en el rostro.

Al momento de su asesinato, la mujer vestía una blusa negra, pantalón de camuflaje gris con negro y tenis blancos.