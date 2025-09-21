Seguridad
Era Laura Teresa, la mujer hallada asesinada en el sector San Isidro en Culiacán

La víctima, de 39 años, fue encontrada con impactos de bala la noche del viernes frente a la privada Valles de Encino, de donde era vecina
21/09/2025 09:40
CULIACÁN._ A 36 horas del hallazgo de su cuerpo fue identificada la mujer encontrada asesinada a balazos la noche del viernes 19 de septiembre en un predio del sector San Isidro, frente a la privada Valles de Encino, al sur de Culiacán.

Se trata de Laura Teresa, quien tenía 39 años de edad y era vecina de la privada en donde fue encontrada sin vida.

Sus familiares acudieron al Ministerio Público para identificarla y reclamar su cuerpo con el debido proceso legal.

El hallazgo de Laura Teresa se reportó alrededor de las 21:30 horas dle pasado viernes frente a la entrada de la privada Valles de Encino, en los límites de la avenida Parque Central.

Se encontraba en un camino de terracería recostada bocarriba, con las manos hacia atrás y con disparos en el rostro.

Al momento de su asesinato, la mujer vestía una blusa negra, pantalón de camuflaje gris con negro y tenis blancos.

