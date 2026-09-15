Era maestra jubilada la mujer hallada sin vida dentro de su casa en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Como María Reyna, de 61 años y maestra jubilada, fue identificada la mujer localizada sin vida dentro de un domicilio de la colonia Cuatro de Marzo, al norte de Culiacán, tras el hallazgo registrado la mañana de este martes.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este martes 15 de septiembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Buenaventura, entre La Fortuna y Avenida de la Alegría, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO).

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de heridas presentó la víctima ni cómo ocurrió el ataque que le provocó la muerte.