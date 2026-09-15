Era maestra jubilada la mujer hallada sin vida dentro de su casa en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

CULIACÁN. _ Como María Reyna, de 61 años y maestra jubilada, fue identificada la mujer localizada sin vida dentro de un domicilio de la colonia Cuatro de Marzo, al norte de Culiacán, tras el hallazgo registrado la mañana de este martes.
El hallazgo ocurrió durante la mañana de este martes 15 de septiembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Buenaventura, entre La Fortuna y Avenida de la Alegría, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO).
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de heridas presentó la víctima ni cómo ocurrió el ataque que le provocó la muerte.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al domicilio y solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes al llegar confirmaron que María Reyna ya no contaba con signos vitales.
Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación realizaron las diligencias en el lugar para recabar indicios y establecer cómo ocurrieron los hechos. Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de ser reclamado por sus familiares.
Con el asesinato de María Reyna, Culiacán suma ya cuatro mujeres asesinadas en apenas 15 días de septiembre.
En todo el estado, la cifra asciende a 17 mujeres víctimas de homicidio en lo que va del mes: siete en Mazatlán, seis en Escuinapa y cuatro en Culiacán.
De enero al 15 de septiembre de 2026, un total de 95 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa.