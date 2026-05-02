Era maestro y escritor, hombre asesinado en Pedregal del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 2 de mayo en la colonia Pedregal del Humaya, al norte de Culiacán, ya fue identificado.

De acuerdo con información confirmada, la víctima respondía al nombre de Adelaido Andrey, de 31 años de edad, quien era maestro de filosofía en la secundaria ETI 90.

Además de su labor docente, también impartía clases en una secundaria ubicada en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, conocida como El Tamarindo.