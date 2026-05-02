Era maestro y escritor, hombre asesinado en Pedregal del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 2 de mayo en la colonia Pedregal del Humaya, al norte de Culiacán, ya fue identificado.
De acuerdo con información confirmada, la víctima respondía al nombre de Adelaido Andrey, de 31 años de edad, quien era maestro de filosofía en la secundaria ETI 90.
Además de su labor docente, también impartía clases en una secundaria ubicada en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, conocida como El Tamarindo.
Adelaido Andrey era licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y también se desempeñaba como escritor. En agosto de 2021 publicó su libro titulado “Bejita”.
El ataque en el que perdió la vida ocurrió alrededor de las 10:00 horas sobre la avenida Obrero Mundial, entre las calles Jade y Federico Engels, donde la víctima fue localizada dentro de un vehículo Mazda 3 color blanco con múltiples impactos de bala.