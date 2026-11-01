Era menor de edad el asesinado en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán

Tenía 16 años y se llamaba Natanael, la persona asesinada a balazos durante la noche del 31 de octubre, en las calles de la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán.

El joven estaba disfrazado y conducía una motocicleta, y aproximadamente a las 22:00 horas fue agredido a tiros sobre la calle Abedules, casi esquina con la calle Puma.