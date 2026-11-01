Era menor de edad el asesinado en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán

Tenía 16 años y se llamaba Natanael, la persona asesinada a balazos durante la noche del 31 de octubre, en las calles de la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán.
El joven estaba disfrazado y conducía una motocicleta, y aproximadamente a las 22:00 horas fue agredido a tiros sobre la calle Abedules, casi esquina con la calle Puma.
La víctima fue reconocida como vecino de la misma colonia donde lo asesinaron, y vestía un disfraz negro al momento del ataque.
Su cuerpo quedó tendido a la orilla de la banqueta, sobre la vía pública, donde los cuerpos de emergencia confirmaron su fallecimiento.
Los restos de Natanael permanecerán en el Servicio Médico Forense, hasta que concluyan las diligencias correspondientes y pueda ser reclamado por sus familiares.