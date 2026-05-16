Era menor de edad el joven asesinado este viernes en Infonavit Solidaridad, Culiacán

Fue identificado como Carlos René, de 17 años de edad, la víctima asesinada a balazos durante la noche de este viernes 15 de mayo en Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán.

El joven, estudiante de bachillerato, fue agredido a tiros sobre la calle Tengri Khan, casi en la esquina con el bulevar Helbert, aproximadamente a las 19:00 horas.

Murió tras ser atacado cuando caminaba por la banqueta, y traía consigo una mochila negra, en su mano derecha un teléfono celular, aparentemente suyo, y junto al cuerpo fue encontrado un cerdo de peluche color rosa.

A unos metros de su cadáver, quedaron esparcidos cerca de cinco casquillos disparados durante el ataque.

Su cuerpo permanece bajo resguardo del Servicio Médico Forense para continuar con la necropsia de Ley, y posteriormente sea reclamado por familiares.

El asesinato de Carlos René es el cuarto homicidio de un menor de edad durante el presente mes de mayo, para un total de 17 casos en 2026, y 112 desde septiembre de 2024, en medio del panorama de violencia desbordada en Sinaloa.