Era menor de edad: muere conductor baleado en la Rafael Buelna, en Culiacán

CULIACÁN._ Era menor de edad el conductor atacado a balazos la tarde del sábado 2 de mayo en la colonia Rafael Buelna, al sur de Culiacán.

La víctima, identificada como Jesús “N”, de 17 años de edad, terminó perdiendo la vida la madrugada de este domingo en un hospital.

El atentado en su contra se registró alrededor de las 14:30 horas sobre la avenida Patria, en el cruce con la calle Colibrí, cuando circulaba en un automóvil Kia color gris oscuro.