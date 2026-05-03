Era menor de edad: muere conductor baleado en la Rafael Buelna, en Culiacán

CULIACÁN._ Era menor de edad el conductor atacado a balazos la tarde del sábado 2 de mayo en la colonia Rafael Buelna, al sur de Culiacán.
La víctima, identificada como Jesús “N”, de 17 años de edad, terminó perdiendo la vida la madrugada de este domingo en un hospital.
El atentado en su contra se registró alrededor de las 14:30 horas sobre la avenida Patria, en el cruce con la calle Colibrí, cuando circulaba en un automóvil Kia color gris oscuro.
Los agresores, que se desplazaban en otra unidad, lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
La unidad quedó varada en la vía pública, con daños por impactos de bala y también en la parte frontal, luego de que presuntamente chocó contra una camioneta tipo pickup que se encontraba estacionada en la zona.
En la escena quedaron múltiples casquillos percutidos a un costado del automóvil baleado, los cuales fueron asegurados por las autoridades.