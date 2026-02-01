Era originario de Jalisco el hombre que fue hallado asesinado frente a la carretera de Navolato

Ya fue dada a conocer la identidad del hombre que fue hallado asesinado a balazos la mañana de este domingo frente a la carretera de Navolato.

Se trata de John Michael, de 33 años de edad y quien era vecino de la colonia 10 de Mayo en la ciudad de Culiacán, no obstante era originario del estado de Jalisco.

Las autoridades dieron a conocer su identificación en su ingreso a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde personal especializado le realizó los exámenes de necropsia.

El hecho se reportó alrededor de las 6:30 horas frente al carril que conduce de poniente a oriente de la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la colonia Chulavista, al lado de una estación de gas.

Según reportes preliminares, la víctima habría sido atacada a tiros en el lugar por sujetos desconocidos. Un reporte anónimo sobre una persona sin aparentes signos vitales movilizó a los elementos de seguridad.