Era Perla, la mujer hallada asesinada dentro de un auto en Culiacán

CULIACÁN._ La mujer que fue localizada asesinada a balazos al interior de un automóvil durante la tarde del miércoles 3 de junio en la colonia Rincón del Humaya, en Culiacán, ya fue identificada por las autoridades y familiares.
Se trata de Perla del Rocío, de 28 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento San Florencio.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Manaslu, esquina con Inés Arredondo, luego de que ciudadanos alertaron sobre una persona aparentemente sin vida dentro de un vehículo.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes localizaron un automóvil Nissan Altima color gris estacionado sobre la vialidad y, en su interior, a una mujer que ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego. En la escena también fueron localizados varios casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones.
El crimen ocurrió sobre la misma calle donde semanas atrás fue asesinado un menor de edad, en un hecho donde fue encontrado un peluche de un cerdito rosa.