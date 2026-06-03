Era Perla, la mujer hallada asesinada dentro de un auto en Culiacán

CULIACÁN._ La mujer que fue localizada asesinada a balazos al interior de un automóvil durante la tarde del miércoles 3 de junio en la colonia Rincón del Humaya, en Culiacán, ya fue identificada por las autoridades y familiares.

Se trata de Perla del Rocío, de 28 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento San Florencio.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 18:00 horas sobre la calle Manaslu, esquina con Inés Arredondo, luego de que ciudadanos alertaron sobre una persona aparentemente sin vida dentro de un vehículo.