Era Policía Estatal el hombre atropellado en caseta de El Pisal

CULIACÁN. _ El hombre que murió atropellado cerca de la caseta de cobro El Pisal este martes era un elemento activo de la Policía Estatal Preventiva.

El occiso fue identificado como Cristian “N”, de 33 años de edad, quien falleció como consecuencia de un choque múltiple en el que estuvieron involucrados su vehículo Mustang negro, una camioneta Ford Ranger blanca y un tráiler.