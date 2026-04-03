Era policía municipal activo el motociclista asesinado en La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó que el motociclista asesinado la tarde de este viernes sobre La Costerita era un elemento activo de la corporación.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue identificada como José Luis “N”, de 30 años de edad, agente adscrito a la Unidad Preventiva, quien contaba con cuatro años de servicio y había concluido su turno al momento del ataque.

El reporte inicial alertó sobre una persona sin vida, junto a una motocicleta y con visibles impactos de arma de fuego, por lo que elementos municipales se trasladaron de inmediato al sitio.