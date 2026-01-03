Era Rosa, la mujer asesinada en la colonia Estela Ortiz, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Rosa “N” fue identificada la mujer asesinada a balazos durante la tarde de este sábado en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán.
La víctima es de entre 25 y 30 años de edad, y vestía todo de negro al momento del ataque.
Los hechos ocurrieron sobre la banqueta en la calle Rosendo Rodríguez, casi esquina con la calle Constituyente Hilario Medina, en los límites con la colonia Felipe Ángeles.
El cuerpo de la mujer fue recogido por personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, a la espera de que sea reclamado por sus familiares.