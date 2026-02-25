Era un músico el hombre asesinado en el Malecón Viejo de Culiacán

El hombre, de 41 años de edad, era integrante de un grupo de música norteña, de acuerdo con la identificación oficial.

CULIACÁN._ Bajo el nombre de Julio César “N” y músico de oficio, fue identificado el hombre asesinado a balazos este miércoles sobre el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo, en Culiacán.

La víctima fue agredida a tiros cuando circulaba a bordo de una camioneta negra de marca Chevrolet, en el tramo del Malecón entre las calles José María Morelos y Donato Guerra.

La agresión ocurrió alrededor de las 16:30 horas, en las inmediaciones del primer cuadro de Culiacán.

Su vehículo quedó en marcha, tuvo que ser detenido por autoridades con un par de piedras frente a los neumáticos, y cerraron el Malecón para preservar la escena y que se llevaran las investigaciones iniciales.