Era Verónica, la mujer asesinada a balazos en un departamento de Infonavit Cañadas, en Culiacán

Se refirió que Verónica no vivía en el departamento en el que fue asesinada y hasta el momento se desconocen las razones por las cuales se encontraba dentro de dicho inmueble cuando ocurrió el ataque.

La víctima tenía 51 años de edad y era vecina del asentamiento en mención.

CULIACÁN._ Como Verónica “N” fue identificada la mujer que fue asesinada a balazos este domingo 23 de noviembre dentro de un departamento de la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 11:20 horas en el pasillo Sierra Linda, entre las calles Cerro de la Luz y Cerro del Hombre. Vecinos escucharon las detonaciones de arma de fuego corta, por lo que procedieron a notificar a las autoridades.

Elementos de la Unidad Nacional de Operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron quienes respondieron al hecho. Los agentes subieron por las escaleras de uno de los pasillos, ingresaron al inmueble y hallaron a la mujer sin vida.

Verónica presentó impactos de bala en la zona del estómago y tenía amarradas las muñecas de las manos y los tobillos. Según informes extraoficiales, los agresores habrían intentado privarla de la libertad, no obstante la asesinaron en el sitio.

La autoridad quedó a la espera de que se autorizara una orden de cateo para poder ingresar al domicilio y así trabajar en la escena. Al final ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.