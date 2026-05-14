Eran choferes de camión urbano, hombres asesinados en la Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Isaac “N”, de aproximadamente 40 años de edad; y José Francisco “N”, fueron identificados los dos hombres asesinados durante un ataque armado la noche del miércoles 13 de mayo en la colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información recabada, ambas víctimas trabajaban como choferes de camión urbano y viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet Spark color blanco cuando fueron atacados a balazos por civiles armados.

Como se informó previamente, el atentado ocurrió alrededor de las 19:20 horas en el cruce de las calles Constituyentes Alberto Terrones y Cerro Agudo.

En el mismo hecho también resultaron heridos Luis Enrique “N”, de 15 años de edad; y Marco Daniel “N”, de 37, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

Durante la agresión, uno de los fallecidos quedó recostado en los asientos traseros del vehículo con heridas de bala en la cabeza, mientras que la segunda víctima fue localizada en la parte delantera de la unidad.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer el ataque y determinar la participación de los responsables.