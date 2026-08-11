$!Eran de Marisela, de 67 años, restos hallados en Los Mochis en julio

LOS MOCHIS._ Autoridades confirmaron el lunes 10 de agosto que la osamenta localizada en un predio enmontado el pasado 22 de julio en las inmediaciones de la Colonia Rosendo G. Castro de Los Mochis, pertenecen a Marisela “N”, de 67 años que llevaba más de un mes desaparecida.
De acuerdo con los reportes, la familia fue notificada sobre los resultados arrojados por las pruebas de ADN.
Los exámenes forenses dieron certeza científica a lo que en un principio era una fuerte sospecha debido a la vestimenta encontrada en la zona del hallazgo.
Según la ficha del Protocolo Alba, Marisela habría desaparecido el 5 de junio de 2026, que fue la última vez que se le vio en el domicilio del Fraccionamiento urbi Villa del Rey, en Los Mochis.
Aunque la identidad de la víctima ya fue plenamente establecida, las autoridades mantienen reservas respecto a las causas del deceso, puesto que hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial que determine si la mujer de la tercera edad fue víctima de algún hecho violento.
La información será esclarecida por parte de la Fiscalía General del Estado una vez que se cierre la carpeta de investigación correspondiente.
Por lo pronto, el Ministerio Público ha ordenado de manera oficial la liberación del cuerpo en el cual los servicios funerarios acuden a las instalaciones del Servicio Médico Forense para el traslado de los restos, permitiendo que sus seres queridos puedan brindarle una sepultura digna.
El desenlace de este caso comenzó a tomar forma gracias a la labor de búsqueda del colectivo Rastreadoras del Fuerte.
Ya que a esta agrupación fueron a quienes alertaron, tras recibir una denuncia anónima, y de manera oportuna se movilizaron al oriente de la ciudad logrando localizar los restos humanos alrededor de las 16:30 horas de aquel 22 de julio.
Posteriormente después de confirmarse el hallazgo, la escena fue asegurada por elementos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome y agentes de la Guardia Nacional.
Este resguardo perimetral fue clave para que los peritos investigadores de la FGE lograran recabar los indicios y las muestras biológicas que, finalmente, permitieron que Marisela regrese hoy con sus familiares.