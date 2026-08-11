$!Eran de Marisela, de 67 años, restos hallados en Los Mochis en julio

LOS MOCHIS._ Autoridades confirmaron el lunes 10 de agosto que la osamenta localizada en un predio enmontado el pasado 22 de julio en las inmediaciones de la Colonia Rosendo G. Castro de Los Mochis, pertenecen a Marisela “N”, de 67 años que llevaba más de un mes desaparecida.

De acuerdo con los reportes, la familia fue notificada sobre los resultados arrojados por las pruebas de ADN.

Los exámenes forenses dieron certeza científica a lo que en un principio era una fuerte sospecha debido a la vestimenta encontrada en la zona del hallazgo.

Según la ficha del Protocolo Alba, Marisela habría desaparecido el 5 de junio de 2026, que fue la última vez que se le vio en el domicilio del Fraccionamiento urbi Villa del Rey, en Los Mochis.

Aunque la identidad de la víctima ya fue plenamente establecida, las autoridades mantienen reservas respecto a las causas del deceso, puesto que hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial que determine si la mujer de la tercera edad fue víctima de algún hecho violento.

La información será esclarecida por parte de la Fiscalía General del Estado una vez que se cierre la carpeta de investigación correspondiente.