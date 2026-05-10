$!Eran enfermeros e iban a trabajar: hombre y mujer mueren tras volcadura en la Culiacán-Navolato

Dos enfermeros perdieron la vida y una más resultó herida tras sufrir un accidente automovilístico la mañana de este domingo 10 de mayo sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la comunidad de Sinaloa. Los fallecidos fueron identificados como Elena y Santiago, este último de 34 años de edad, quienes viajaban junto a otra compañera llamada Georgina en un vehículo Nissan V-Drive de color rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres se dirigían a Culiacán para trabajar cuando ocurrió el percance alrededor de las 06:30 horas. Versiones preliminares señalan que una maquinaria agrícola que transportaba maíz se atravesó en el camino, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara volcando sobre la carretera.

Durante el accidente, el vehículo también impactó contra un automóvil Honda color negro que se encontraba estacionado en la zona, aunque no se reportaron personas lesionadas relacionadas con esa unidad. Tras el reporte al número de emergencias 911, corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate acudieron al sitio y localizaron a los tres ocupantes accidentados. Paramédicos confirmaron que Elena y Santiago ya no contaban con signos vitales, mientras que Georgina fue auxiliada y trasladada a un hospital debido a las lesiones que presentó.