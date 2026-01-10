Eran hermanos los dos hombres hallados sin vida en La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Como hermanos fueron identificados los dos hombres hallados asesinados a balazos a orillas del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, este sábado en Culiacán.

Las víctimas fueron reconocidas como Edgar, de 32 años de edad; y Jaime Airam, de 29 años.

Ambos eran vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.

Los hermanos fueron encontrados sin vida y con lesiones por impactos de bala la tarde de este sábado, casi a espaldas del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde permanecen bajo resguardo para las necropsias correspondientes y entregarlos a sus familiares.